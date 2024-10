Soveria Mannelli, l’amministrazione saluta la dirigente Silvana Sirianni

L’amministrazione Comunale di Soveria Mannelli ha salutato questa mattina, nel corso di una breve cerimonia, la dott.ssa Silvana Sirianni, dirigente del settore amministrativo ed in pensione dal primo settembre 2017.

Alla cerimonia presieduta dal Sindaco, erano presenti il Presidente del Consiglio, gli amministratori e gli impiegati i quali hanno espresso sentimenti di riconoscenza e gratitudine alla stimata professionista che ha dedicato la sua vita, con intelligenza e passione al servizio della comunità.

Insieme all’augurio per una serena e felice pensione il Sindaco non ha saputo celare il dispiacere per la perdita di una risorsa umana di grande rilievo e punto di riferimento per tutti.