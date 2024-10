A Soveria Mannelli in scena ‘Felici matrimoni’

La moglie, l’amante e il marito: un appassionato triangolo che vedrà soccombere uno dei tre in un frenetico e giocoso scambio di ruoli. Questo è “Felici matrimoni”, spettacolo che andrà in scena, a cura di “Teatro Rossosimona”, domani alle 18,00 al “Teatro Piccolo” di Soveria Mannelli. La regia è di Lindo Nudo, protagonisti Francesco Aiello e Paolo Mauro, con la scenografia di Angelo Gallo e i costumi di Maria Concetta Riso e Rita Zangari.La pièce è composta da tre atti unici in cui si ironizza sull’istituzione più consolidata, analizzando gli entusiasmi e le emozioni del fatidico “si” e le disillusioni che subentrano a causa di eventi imprevedibili e anni di forzata convivenza.

Aiello e Mauro sono attori divertenti, istrionici, che si cimentano e si alternano nel gioco del travestimento al femminile, tanto sfruttato in ambito cinematografico, con risultati esilaranti, in una commedia leggera e frizzante. Questo è il primo spettacolo del circuito “Diteca” , Distribuzione teatro Centro Calabria, il secondo circuito (dei tre previsti) che parte con le attività di programmazione.

La gestione del progetto è affidata alla compagnia “Porta cenere teatro”, diretta da Mario Massaro, e agisce nelle aree dele province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. La direzione artistica, condivisa dai tre circuiti (ci sarà anche quello Sud) è di Marco Silani e Dante de Rose. “Felici matrimoni verrà replicato domenica a17 dicembre al “Piccolo Teatro” di Montepaone.

MDA COMUNICAZIONE