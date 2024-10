Spal, mister De Rossi presenta la sfida con la Reggina: ‘Squadra forte’

"Dobbiamo andare lì per fare la nostra partita, non solo per difenderci"

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Reggina-Spal: “La parola d’ordine è equilibrio: la posizione non è rosea, ma è necessario avere equilibrio perché in questo momento non dobbiamo deprimerci, abbiamo tutto un girone per recuperare, allo stesso tempo non si può neanche sottovalutare la situazione attuale. I giocatori hanno avuto una sosta in cui potersi riposare e ricaricare le energie, ma da quando sono rientrati abbiamo lavorato duro, andando gradualmente ad alleggerire i carichi di lavoro fino ad arrivare a preparare la gara di domani.”

“La Reggina è una squadra forte, sta facendo un campionato di vetta ed abbiamo grande rispetto delle sue caratteristiche e dei suoi giocatori, ma dobbiamo andare lì per fare la nostra partita, non solo per difenderci. Abbiamo pensato a diverse soluzioni, però c’è ancora qualcosa da analizzare e valutare a livello calcistico ed extra-calcistico.”

“Quello che penso di Salvatore già lo sapete, – ha proseguito l’allenatore biancazzurro – oggi però devo parlare dei giocatori che ho a disposizione e di quello che posso fare domani. È stata una partenza dolorosa, lo reputo un giocatore importante per la categoria ma la serie A era un suo desiderio, non c’è nulla da recriminare alla società e gli faccio un grande in bocca al lupo personale. A raccogliere la fascia da capitano sarà Dickmann, una scelta fatta tenendo conto del criterio di “anzianità di militanza” come si faceva ai vecchi tempi, ma anche della sua serietà, Lorenzo è un ragazzo affidabile e quindi toccherà a lui.”

“C’è grande collaborazione con Andrea Catellani e tutto il settore giovanile, qualche giocatore verrà con noi ma anche la Primavera ha una sfida importante contro il Parma. In tutti i club la priorità è sempre la prima squadra, ma credo che anche noi dobbiamo rispettare le loro esigenze e il loro lavoro per questo aggregheremo Abati, Imputato e Deme della formazione Under 18, perché ci serviva un’alternativa in quel ruolo.”

“Nonostante il mercato e le distrazioni che questo inevitabilmente porta con sé, – ha affermato mister De Rossi – si può e si deve lavorare bene. Chi sta dentro il centro sportivo deve essere organizzato e deve agire affinché si continui a lavorare al meglio. Questo è un obbligo lavorativo e morale in primis mio, lo devo ai miei giocatori. Io non posso farmi distrarre, devo stare concentrato sul mio lavoro e dare a loro quello che danno a me, mi alimento del rapporto con i miei ragazzi che sono tutti incredibili: da quelli che giocano novanta minuti a quelli che giocano meno, nonostante le situazioni di mercato e le opportunità che è normale ci possano essere, sono tutti presenti. Si alleano al massimo, anche se qualcuno potrebbe avere già la valigia in mano, a testimonianza del fatto che ho davanti a me un gruppo di uomini che impone di stare sempre dentro la situazione. Uomini meglio di quelli che ho io non si trovano. Vorrei sottolineare anche l’importanza dell’applauso della Curva Ovest al termine della patita del 26 dicembre. Un applauso fragoroso, più forte e sentito di quello ricevuto a Parma dopo una vittoria, che ci riconosce il lavoro e l’impegno profuso e che ci obbliga ad avere questo atteggiamento anche per loro”.

fonte: spalferrara.it