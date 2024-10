Spal-Reggina: i ricordi amaranto di Missiroli, l’ex che non sarà in campo

Una lunga intervista rilasciata dal reggino Simone Missiroli al Magazine del club ferrarese, nella quale l’ex Reggina ha parlato veramente di tutto. Riportiamo alcuni passaggi che riguardano i suoi ricordi in maglia amaranto.

“Purtroppo un infortunio mi impedirà di scendere in campo ed ovviamente sono molto dispiaciuto perchè per me affrontare la Reggina è stato sempre emozionante. Provo grande gratitudine per la società che mi ha cresciuto, facendomi diventare uomo. Quello che si può avvertire dentro se stessi prima di partite come questa è sempre soggettivo, però da parte mia c’è sempre una grande emozione fino all’ingresso in campo perchè si incontrano tante persone con cui sei cresciuto”.