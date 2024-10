Reggina, Baroni: ‘C’è un solo modo per affrontare squadre come la Spal’

Mister Baroni in conferenza stampa, ha presentato il match che la Reggina giocherà contro la Spal, mettendo in evidenza eventuali difficoltà, ma anche i margini per fornire una gara di livello:

Spal grande organico

“La Spal va affrontata con grande determinazione e concentrazione. In serie B per fortuna non ci sono partite ingiocabili, tutte nascondono insidie, ma tutte le compagini hanno punti deboli. Loro hanno un organico con tanti elementi che sono rimasti dopo la retrocessione, quindi valori tecnici assoluti. Noi dobbiamo fare quello che prepariamo in settimana, lasciando pochi spazi agli avversari e con la testa giusta per misurarsi con una squadra importantissima che può ancora centrare i primi due posti”.

Le prestazioni prima di ogni cosa

“Anche il Pordenone era un avversario pericolosissimo e contro una compagine che sa fare molto bene le cose, siamo riusciti a limitarli. Per fare risultato in un campo come quello della Spal, ci vogliono tutte quelle componenti che il gruppo sta mettendo in evidenza nelle ultime settimane, insisto sull’importanza della prestazione. Spal, Lecce il Monza, sono organici con enormi valori tecnici, non bisogna concedere spazi, dare loro la possibilità di esaltare determinate qualità”.