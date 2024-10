Spal, prossimo avversario: l’allenatore una garanzia ed un attacco nuovo di livello

SPAL: Alfonso; Dickmann, Arena, Meccariello (90′ Dalle Mura), Celia; Murgia (46′ Maistro, dal 99′ Rauti), Esposito (70′ Viviani), Zanellato; Mancosu; La Mantia (70′ Finotto), Moncini (85′ Rabbi). All. Venturato.

Spal, qualità e quantità

Questa la distinta della Spal che nel turno di Coppa Italia ha superato l’Empoli, guadagnando l’accesso ai sedicesimi di finale. Una intelaiatura per gran parte mantenuta con giocatori di categoria e qualità e soprattutto uno degli allenatori migliori in cadetteria come Venturato. Il prossimo avversario della Reggina intende dimenticare in fretta la pessima scorsa stagione, non ha dichiarato i propri obiettivi, ma anche in base alla capacità di tenere i giocatori migliori e rinforzare l’organico con altri di spessore, si propone come una delle squadre più attrezzate. E’ il reparto offensivo quello sul quale si son voluti fare i maggiori investimenti e non parliamo di aspetti economici. Con l’esperto Mancosu come direttore d’orchestra, la Spal in attacco può contare su Moncini, ex Benevento e La Mantia (Empoli). Altro acquisto importante è Maistro, giocatore spesso indigesto agli amaranto. C’è anche l’ex Dalle Mura.