Spal-Reggina: per Inzaghi scelte obbligate a centrocampo. Dubbi in difesa

Tra cinque giorni si scende in campo per la prima di campionato. La serie B in realtà parte venerdi sera con l’anticipo tra Parma e Bari, gli amaranto giocheranno in posticipo domenica sera sul campo della Spal. Voleva giocarsela meglio mister Inzaghi, perchè rispetto a tutte le altre, la Reggina è partita in ritardo ed in mezzo a tante difficoltà logistiche e organizzative.

Centrocampo in emergenza

Gli infortuni e le squalifiche rappresentano ostacoli aggiuntivi e per la prima di campionato è il reparto di centrocampo quello maggiormente colpito. Tre su tre i calciatori nuovi assenti per la sfida alla Spal, elementi importanti e di categoria che la Reggina ha acquistato per migliorare il livello della mediana. Obi è fermo per infortunio, Lollo e Majer pagano squalifiche subìte nelle rispettive squadre le ultime giornate della scorsa stagione. Molto probabile che mister Inzaghi riproponga i tre calciatori visti in occasione del match di Coppa Italia con Crisetig in mezzo, Fabbian e Liotti ai suoi lati e le alternative rappresentate dai giovani Lombardi e Agostinelli. In difesa si attendono notizie su Camporese, ma dietro al momento c’è più scelta.