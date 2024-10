Calcio Spal: attacco di Tacopina ad Esposito, ceduto in serie A allo Spezia

"Noi un capitano con la testa altrove non ce lo possiamo permettere"

La Spal si presenterà a Reggio Calabria con tre squalificati (Meccariello, Murgia e Tripaldelli) e senza il suo calciatore migliore dal punto di vista tecnico Esposito, trasferitosi allo Spezia. L’attacco del presidente Tacopina al giocatore, per alcuni comportamenti a suo avviso poco professionali riferiti a Il Resto del Carlino, dichiarazioni riprese da tuttoB:

“Esposito? Subito prima e dopo Natale ha chiesto di restare a casa. Aveva la A in testa, anche se alla fine abbiamo pressochè spuntato i 4 milioni che chiedevamo, tra una voce e l’altra. Esposito si è comportato male e spiego subito il perchè. Pur essendo stato designato capitano della Spal, per affidargli più responsabilità e coinvolgimento, a un certo punto si è messo in testa la serie A a tutti i costi. E quel che è più grave, ha disertato quattro allenamenti a dicembre, subito prima e subito dopo il giorno di Natale, chiedendo il permesso di restare a Napoli.

Ha detto che siccome volevamo cederlo non si allenava, mentre noi stavamo già lavorando per lasciarlo andare. Mi è parso chiaro che stava pensando più alla serie A che alla Spal e noi un capitano con la testa altrove non ce lo possiamo permettere”.