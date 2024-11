SpazioTeatro presenta i nuovi Laboratori

Siamo lieti di invitarla alla conferenza stampa di presentazione dei Laboratori e Workshop che si svolgeranno presso l’associazione SpazioTeatro la cui direzione artistica è a cura di Gaetano Tramontana.

La conferenza stampa, prevista per giovedì 22 settembre alle ore 11:00 alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, esporrà in dettaglio la programmazione dei Laboratori e Workshop 2016/17 che si svolgeranno nella sede dell’associazione, Sala SpazioTeatro, Via S.Paolo 19/a, Reggio Calabria, a partire dal prossimo ottobre. L’incontro sarà l’occasione per i docenti di presentare le diverse tematiche formative di teatro, recitazione e scrittura che prevedono il coinvolgimento di diverse fasce d’età.

Saranno presenti:

– Gaetano Tramontana, direttore artistico Compagnia SpazioTeatro

– Demetrio Delfino, Presidente del Consiglio Comunale

Presenti, inoltre, i docenti dei vari moduli formativi Antonio Aprile, Anna Calarco, Katia Colica,

Giuseppe Costa, Renata Falcone, Lorenzo Praticò, Marcella Praticò.