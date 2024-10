Reggio, spesa e farmaci a domicilio: Croce Rossa al servizio dei più fragili

La CRI è in prima linea fin dai primi momenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale attraverso le migliaia di volontari e volontarie che si stanno impegnando a trasformare questo momento critico nel “Tempo della Gentilezza”, così che al di là dell’intervento in emergenza, possiamo trovare il modo di essere sempre accanto ai più fragili.

La Croce Rossa Italiana, seduta al tavolo tecnico del Comitato Operativo della Protezione Civile, sta intervenendo con i suoi mezzi, i volontari e il suo staff preparato per garantire il trasporto di emergenza, in alto-biocontenimento e in sicurezza dei potenziali malati. Inoltre sta garantendo supporto alle istituzioni in vari modi e anche attraverso il numero verde 800 – 06 55 10 per rispondere alle richieste dei cittadini h24, fornendo anche supporto psicologico e medico.

Leggi anche

Il ‘Tempo della gentilezza’ però è anche quello in cui vengono attivati e potenziati i servizi per i più vulnerabili come “CRI Per Te” che garantisce la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio per anziani, persone fragili e coloro che altrimenti rischierebbero l’isolamento.

Anche grazie alle risorse gentilmente donate, l’impegno della Croce Rossa continua e si amplia, investendo su servizi, mezzi e formazione per volontari e operatori per essere al fianco di chi più ne ha bisogno.

Insieme supereremo questo momento così difficile, insieme siamo #UnItaliaCheAiuta.

INFORMAZIONI

Croce Rossa Italiana – Comitato di Reggio Calabria – ● Sei un disabile? ● Sei un anziano solo e non puoi spostarti? ● Sei un immunodepresso?

Chiama il numero 3289748783 e concorda con gli operatori la consegna a casa tua: ti verranno incontro i volontari della CRI di Reggio Calabria.