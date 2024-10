“Lobby frocia”, Spirlì nel mirino delle associazioni. Agedo e Arcigay scrivono alla Santelli

“A seguito delle dichiarazioni del Vicepresidente della regione Calabria chiediamo alla presidente Jole Santelli di prendere le distanze.

È assolutamente offensivo che chi ricopre un ruolo istituzionale si permetta di fare “show” rilasciando dichiarazioni che mortificano la vita delle persone, in un momento storico-sociale come quello che stiamo vivendo in Italia dove assistiamo quotidianamente ad atti di discriminazione e violenze.

Leggi anche

La Regione ha sostenuto e patrocinato più volte le attività di Arcigay, quella che il vicepresidente chiama lobby gay, condividendone le lotte e le richieste di rivendicazione per la comunità LGBT, pertanto rimaniamo maggiormente disorientati da affermazioni di tal genere, che offendono non solo chi appartiene alle nostre associazioni e comunità omosessuale, ma colpiscono e sminuiscono la dignità di tutte le cittadine e cittadini calabresi.

Non possiamo tollerare questi atteggiamenti da chi amministra e rappresenta la nostra Regione per tale motivo chiediamo alla presidente Santelli una presa di posizione contro queste dichiarazioni che altro non sono che linguaggio d’odio che alimenta violenze e discriminazioni”.

Le associazioni, circoli, comitati, realtà locali e singoli cittadini e cittadine possono sottoscrivere questa richiesta inviando una mail a reggiocalabria@arcigay.it oppure agedo.rc@gmail.com

Arcigay I Due Mari Reggio Calabria

Agedo Reggio Calabria