Sporting Club, tantissime le novità per il 2020

La moda, come lo sport, può contribuire ad adottare e mantenere un corretto stile di vita. Con questa consapevolezza il Presidente della ASD “SPORTING CLUB”, Prof. Marco Vitale, che sabato 11 gennaio, in occasione della conferenza stampa di fine anno, ed in occasione delle premiazioni degli atleti che si sono contraddistinti nelle proprie categorie e discipline, Alessandro Vitale, Monia Cantarella e Monica Vitale, ha rilanciato la sfida al Presidente Gallo ed al giocatore più veloce della Reggina ed ha annunciato le tre grandi novità del 2020, targate SPORTING CLUB.

La prima grossa novità è la collaborazione per il settore Fitness-Estetico con la nota fotomodella Irma Imedadze, modella ed indossatrice di fama internazionale, da sempre vicina ai valori dello Sport, che ha scelto il Prof. Marco Vitale come preparatore atletico, convinta del grande valore del progetto annunciato e delle numerose iniziative intraprese dal Presidente per rilanciare l’atletica calabrese ed in particolare il settore giovanile, annunciando lei stessa il desiderio e il progetto di creare un percorso formativo ad hoc ed un CORSO di PORTAMENTO, presso la sede della ASD SPORTING CLUB, per le giovani modelle ed indossatrici .

Irma Imedadze si è detta “pienamente convinta della professionalità del prof. Marco Vitale e quindi dell’importanza della collaborazione con lo “SPORTING CLUB“, sottolineando la voglia di offrire la propria esperienza e di insegnare alle tantissime Miss, che vogliono ritagliarsi un posto sulle passerelle nel panorama stilistico nazionale”.

La seconda grossa novità è la collaborazione con i Campioni Italiani di Tango Argentino e vincitori della Coppa Mondiale, Francesco Panei e la moglie Eva, che da giovedì 6 Febbraio, svolgeranno 2 turni (principiante ed intermedio), dalle 19.00 alle 21,30 presso la sala ballo dello SPORTING CLUB .

La terza, grandissima novità, la fiducia e l’impegno del primo Sponsor e Partner tecnico, Geco Sport di Fortunato Vita, che accompagnerà per il 2020 lo sprinter reggino, Alessandro Vitale ed i colori della ASD “SPORTING CLUB” di Reggio Calabria e sopratutto il connubio padre-figlio che e’ piaciuto da subito allo Sponsor.

