SS106, a Bova Marina l’educazione stradale con la seconda edizione di ‘Sulla giusta Strada’. FOTO

Ha avuto luogo lunedì mattina, presso l’Istituto Comprensivo di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria, la seconda edizione del progetto di Educazione Stradale dal titolo “Sulla giusta Strada”, organizzato ed ideato dall’Associazione Domenico Spinella ETS di Condofuri Marina.

Dopo i saluti del Dirigente Scolastico Prof.ssa Irene Mafrici Dirigente ha introdotto i lavori la Dott.ssa Giusy Spinella, presidente dell’Ass. Domenico Spinella ETS. A seguire gli interventi dell’Ing. Fabio Pugliese, Direttore Operativo dell’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, Franco Seminara, Ispettore Superiore del Distaccamento di Polizia Stradale di Brancaleone, Giovanni Galletta, Maresciallo della Benemerita Arma dei Carabinieri di Bova Marina, Fedele Carmelo, Maresciallo della Guardia di Finanza di Melito di Porto Salvo, Mons. Can. Leone Stelitano, Vicario foraneo di Bova e docente di religione, i rappresentanti delle amministrazioni locali di Condofuri e Palizzi.

I lavori realizzati nell’Istituto Comprensivo di Bova Marina sono stati presentati proprio dagli autori: gli alunni sono stati protagonisti e campioni di creatività ma, soprattutto, di capacità veramente notevoli. Attraverso i loro elaborati sono stati capaci di far comprendere quanto sia importante rispettare le regole del codice della strada e, in particolare, quanto è di aiuto il buon senso quando si guida, soprattutto, sulla famigerata e tristemente nota “strada della morte” in Calabria.

Nell’ambito dei diversi interventi sono state ricordate le recenti vittime della Statale 106 a Bova Marina: si tratta di Salvatore Vitale di 87 anni (20 novembre 2023), Antonio Mauro di 67 anni (1 dicembre 2023) e Alessio Legato di 30 anni che ha perso la vita il 29 aprile scorso a seguito di uno scontro avveuto a Bocale, fraz. di Reggio Calabria il 25 aprile 2024.

L’Ing. Fabio Pugliese, Direttore Operativo dell’O.d.V. Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, ha colto l’occasione per ringraziare la Famiglia Legato per la scelta di voler donare gli organi di Alessio ed ha informato tutti che il prossimo 7 giugno il Comitato dei Giovani di Bova Marina ha organizzato una fiaccolata in ricordo di Alessio e di tutte le vittime della Statale 106 invitando tutti alla massima partecipazione.

Leggi anche

L’iniziativa, in conclusione, si è svolta con grande armonia ed è riuscita a far comprendere quanto i lavori realizzati dagli alunni, nel corso di diverse settimane, grazie all’aiuto ed alla formazione dei loro ottimi insegnanti e la collaborazione dell’Associazione Domenico Spinella ETS sia stata utile a far maturare quell’educazione stradale che è fondamentale per far accrescere consapevolezza e prudenza nelle nuove generazioni.