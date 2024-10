Riparte la stagione ASC Calabria e Reggio Calabria

Rieccoci con le innumerevoli novità ed attività targate ASC, il Comitato che incessantemente inventa, realizza e promuove tutto ciò che rientra nell’ambito dello sport.

Non solo eventi sportivi, ma formazione specifica delle diverse discipline sportive e, soprattutto, evoluzione in termini di attività ed esperti alla mercé dello sport: la passione che accomuna la grande famiglia ASC.

Riparte la stagione con le nomine dei nuovi professionisti all’apice di ASC Calabria e ASC Reggio Calabria.

Riparte ASC con gli eventi sportivi, regionali e nazionali, con i tornei nei vari settori sportivi, pronta ad accogliere nuove società.

Riparte ASC con i corsi di formazione in favore dei propri tecnici ed affiliati.

In poche parole, si riparte per implementare il bagaglio esperienziale e formativo dei propri iscritti, grazie all’instancabile lavoro di coloro che sono dietro le quinte e che lavorano incessantemente per far sì che ASC Calabria e Reggio Calabria si confermi ancora una volta il Comitato per eccellenza della Calabria.

Obiettivo prestigioso da raggiungere non per sé stessa, ma per le società, gli atleti e le famiglie che le danno fiducia ormai da anni.

Ripartono i vari Campionati di calcio, pallacanestro, pallavolo, Padel, danza, arti marziali e di tutte le discipline ASC.

Con il Calcio giovanile ed i suoi Campionati, in primis con il Torneo “II° Trofeo Aspromonte” a Gambarie, in collaborazione con Italica Sport previsto il prossimo 6 ottobre, dedicato alla categoria esordienti A 9, includendo anche una tappa di Padel Asc Calabria.

Non potevano mancare le novità nel settore calcio, con il primo Torneo Internazionale di calcio giovanile svolgentesi a Malta nel week end 1/3 novembre 2024, riservato alle categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi.

Per la Pallavolo ASC CALABRIA dal mese di novembre inizieranno i Campionati UNDER 12, UNDER 13 FEMMINILE e MASCHILE, UNDER 14 FEMMINILE, UNDER 16 FEMMINILE e MASCHILE, UNDER 18 FEMMINILE, LIBERA MISTA, LIBERA MISTA UNDER 20, LIBERA MASCHILE e FEMMINILE, le FINALI PROVINCIALI e REGIONALI, oltre ché l’atteso evento “SUMMER VOLLEY ASC: II° EDIZIONE”.

Questo è solo un assaggio di quello che è stato programmato da ASC Calabria e Reggio Calabria, che periodicamente vi aggiornerà sulle tante e diverse competizioni, campionati, tornei ed attività aperte a tutti gli affiliati e non.

Nell’ambito della Formazione, in programma nel periodo di dicembre, il primo Gran Galà di Danza ASC Calabria con all’interno una illustre competizione tra le scuole di danza Calabresi.

Ma al di là delle tantissime attività sportive, il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini, tiene a ringraziare ed elogiare le persone che sono state confermate nei ruoli già ricoperti per l’importante lavoro svolto e/o neo proclamate nelle più alte cariche ASC Calabria e Reggio Calabria.

“Sono onorato di poter indicare le persone che rappresenteranno ASC Calabria e Reggio Calabria, come Giovanni Minniti Co-Responsabile Regionale del Calcio Amatoriale e Responsabile Provinciale calcio amatoriale Asc Reggio Calabria, Carlo Vitale Responsabile Regionale Asc Calabria Piccole Pesti. Una nomina in particolare da citare è quella di Patrizio Gemello, Responsabile Regionale Sviluppo Calcio Amatoriale e Settore arbitrale ASC Calabria, fortemente voluta dal Consiglio Regionale ASC Calabria per il grande il lavoro svolto nelle passate stagioni ed a cui è giunto un forte ringraziamento da parte mia e di tutta la Giunta per la qualità, la dedizione ed attenzione ai dettagli, svolgendo un ruolo cruciale nel raggiungimento dei nostri obiettivi. I tecnici Francesco Torcasio e Francesco Luvarà sono stati confermati per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni come Organo Tecnico del settore arbitri A.S.C. Calabria per il prossimo biennio e, rispettivamente, quali organi tecnici al settore arbitrale per il Comitato di Catanzaro e Comitato di Reggio Calabria. I responsabili per lo sviluppo del settore calcio giovanile e crescita territoriale Asc Calabria, Francesco Pavonessa su Crotone e Provincia e Angelo Milanese su Cosenza e Rende. Fabrizio Perna per lo sviluppo di Asc Cosenza. Enrico Idone Responsabile Pallavolo Regionale ASC. Pia A. F. Basile Responsabile Regionale Pallacanestro ASC, affiancata dall’insostituibile Giovanni Simone Responsabile Provinciale Pallacanestro ASC. Il lavoro svolto da ciascun Responsabile per ogni diverso settore sportivo ha contribuito a creare un ambiente di lavoro positivo e stimolante. Seguiranno i nominativi delle altre figure esperte, che successivamente saranno comunicate, cui saranno affidati anche i diversi corsi di formazione di altissimo livello.”

Per ultimo, ma non per importanza, bisogna rammentare che ASC Reggio Calabria è vicina alle proprie associazioni affiliate o prossime affiliate, per affiancarle e consigliarle in ambito sportivo, in termini di servizi, corsi di formazione, eventi sportivi e, soprattutto, assistenza legale e fiscale, affiancamento per bandi e richieste contributi, aggiornamenti sulle nuove normative.

Per qualsiasi informazione ricordiamo che gli Uffici ASC sono a Reggio Calabria, in via Italo Alaimo 27, aperti dal lunedì al venerdì e che potete contattarli via social a ascreggiocalabria@gmail.com – info@ascreggiocalabria.it, www.ascreggiocalabria.it o telefonicamente al 393281722070.