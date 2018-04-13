A Palazzo Alvaro la presentazione del volume del dottor Domenico Tromba, tra musica d'arpa, interventi di istituzioni e medici e consigli per un sano stile di vita

Salone di Palazzo Corrado Alvaro gremito in ogni ordine di posto per la prima ufficiale de “L’abecedario dell’alimentazione” il volume firmato dal Dr Domenico Tromba, specialista endocrinologo presso l’Asp di Reggio Calabria, Consigliere dell’Ordine dei Medici, membro del Cda dell’Università di Messina ma soprattutto, da decenni, in prima linea nelle campagne di prevenzione.

La presentazione del volume si è avvalsa del patrocinio della Città Metropolitana, del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e dell’Ammi ed è stata allietata dalle note di Giuditta Canale e della sua allieva, Maria Adelaide Pensabene che si sono esibite all’arpa.

Il volume del medico-scrittore Domenico Tromba

“L’abecedario dell’alimentazione” segue di qualche anno quello sulla tiroide e conferma la grande vena comunicativa del medico-scrittore che, con un linguaggio semplice e scorrevole, è riuscito, ancora una volta, a mettere alla portata di tutti dei preziosi consigli per un sano stile di vita.

Numeroso il pubblico accorso presso i saloni di Palazzo “Corrado Alvaro”, un parterre gremito che ha ascoltato le “pillole” sull’alimentazione “somministrate” dall’autore che, con lo stesso linguaggio semplice ed accessibile che caratterizza l’opera, ha illustrato alla platea. I presenti hanno potuto apprezzare sia la semplicità delle spiegazioni sia la completezza delle stesse e ciò grazie alla professionalità ed alla competenza dell’autore che, nel suo intervento, ha delucidato la platea con alcune slide.

Le parole dell’autore sulla prevenzione

“Già Aristotele – ha spiegato il Dr Domenico Tromba – credeva che la letteratura potesse guarire le persone e gli antichi romani riconobbero l’esistenza di un rapporto tra medicina e lettura. Oggi la biblioterapia è intesa in vari modi: come terapia, come strumento per risolvere i problemi, come confronto con altre esperienze. Io preferisco pensare ai libri come occasione di crescita personale e con l’abecedario dell’alimentazione vedo questa “crescita” come un’importante arma di prevenzione”.

“Lo stato di salute delle popolazioni del pianeta, sia ricche che povere – ha spiegato l’autore – è fortemente influenzato dal livello e dalla qualità della nutrizione. A tal proposito la presentazione dell’abecedario dell’alimentazione rappresenta un momento assai significativo per la società e per la sanità e, in particolare, per la prevenzione nella sanità. E’, infatti, mia ferma convinzione che non ci può essere prevenzione senza informazione”.

“Una dieta corretta – ha aggiunto l’autore dell’abecedario – è un validissimo strumento di prevenzione per molte malattie così come mezzo di gestione e trattamento in molte altre. Secondo l’Oms, ad esempio, sono quasi 3 milioni le vite che si potrebbero salvare ogni anno nel mondo grazie ad un consumo sufficiente di frutta e verdura fresca. Solo in Italia, sono circa 50 mila i decessi attribuibili alla cattiva alimentazione. Inoltre, nel Bel Paese vantiamo anche il poco invidiabile record europeo di piccoli obesi con un bambino su quattro che si trova in questa condizione”.

L’autore dichiara che, forse, è stato proprio questo record a stimolare l’emanazione di una legge a tutela degli obesi.

“L’aspetto più importante di questa legge – ha proseguito il dr. Domenico Tromba – sta nel riconoscimento dell’obesità come patologia sociale. La proporzione dei tipi di alimenti e la qualità dei cibi che mangiamo sono alla base di uno sviluppo sia fisico che mentale”.

Gli interventi di scuola e istituzioni

Per la dirigente scolastica del Liceo Scientifico “Da Vinci”, Prof.ssa Giusy Princi, “la sensibilizzazione al tema della corretta alimentazione e della promozione alla salute rappresenta una priorità nell’ambito dell’educazione dei bambini e degli adolescenti di oggi”.

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà ha messo in evidenza come “questa pubblicazione offre la possibilità di fare una riflessione su quella che viene comunemente patologia del benessere; un controsenso che si spiega quando, come nel caso dell’obesità, essa ha origine da una diseducazione alimentare e da una vita sedentaria”.

“I medici, ricercatori e lettori colti, anche non medici – ha rimarcato il Presidente dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, Dr Pasquale Veneziano – potranno trovare in quest’opera, agile e accurata, informazioni precise ed una guida essenziale per una delle basi più antiche e più nuove delle scienze della salute: un’alimentazione bilanciata adatta alle nuove condizioni di vita della società”.

Il Prof. Salvatore Benvenga, ordinario di endocrinologia all’Università di Messina, ha ritrovato in questo volume “lo stile comunicativo del precedente abecedario”.

L’anoressia negli adolescenti e il dibattito

Lo psichiatra Giacomo Romeo ha analizzato l’anoressia negli adolescenti sottolineando l’importanza del ruolo della famiglia in questa delicata patologia dell’alimentazione.

Il dibattito è stato moderato dalla presidente della sezione Ammi di Reggio Calabria, Mariella Libri Costantino.