di Fabiana Tripodi – Startup Europe Week è un’iniziativa di Startup Europe, European Commission and Committee of the Regions che coinvolgerà 28 Stati ed oltre 350 Regioni europee con l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità, creare opportunità di business, mettere risorse a disposizione degli imprenditori, favorire il networking e stimolare il confronto sulle diversità regionali e le politiche locali, che giocano un ruolo fondamentale per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e la crescita delle nostre regioni.

In genere, tali eventi seguono il formato Silicon Valley. Ma l’Europa é diversa e richiede qualcosa in più quando si tratta di avviare un’impresa.

L’evento Startup Europe Week Reggio Calabria si terrà presso il Contamination Lab dell’Università Mediterranea il 4 febbraio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e avrà il seguente programma:

9.00 – 9.30 Registrazione partecipanti ’30

9.30 – 9.45 Presentazione Startup Europe ’15

9.45 -10.00 Introduzione Prorettore delegato alla Ricerca Prof. Claudio De Capua ’15

10.00 – 13.30 Artémat Business Game (strumenti di formazione innovativi che permettono di riprodurre le dinamiche e le logiche di un particolare scenario economico: progetti simulati che proiettano i partecipanti in una competizione, caratterizzata da problem solving, creatività, analisi strategica e processo decisionale. Sono strumenti di formazione “non convenzionali”, intuitivi, dinamici e coinvolgenti che meglio rappresentano il paradigma “learning by doing” e “learning by thinking”) ‘180

13.30-14.00 Business Game Award and Networking event

A metà tra un laboratorio universitario e un incubatore d’impresa, il Contamination Lab aiuterà giovani, studenti e non solo nello sviluppo di nuove idee progettuali al fine di favorire la nascita di nuove imprese già durante il percorso di studi universitari.

Grazie a questo nuovo progetto, i ragazzi avranno la possibilità di prendere in mano il proprio destino fin da subito, continuare il proprio percorso di studi e contestualmente lavorare a una propria iniziativa imprenditoriale sfruttando al massimo le sinergie e le opportunità che si creeranno all’interno degli spazi dedicati.

Contamination Lab nasce per educare gli studenti alla cultura del rischio imprenditoriale, abituandoli alla contaminazione tra discipline diverse e imprenditorialità. Il fine è quello di mettere i giovani laureandi e neolaureati di fronte a stimoli che possano far nascere possibili percorsi imprenditoriali.