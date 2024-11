StartUp Roadshow a Reggio Calabria

di Fabiana Tripodi – Giovedì 3 dicembre 2015, ore 15.00 alla Camera di commercio di Reggio Calabria, in Via Tommaso Campanella, si terrà la seconda edizione del Roadshow, nato dalla collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le pmi e Unioncamere. L’obiettivo è quello di diffondere le opportunità e le evoluzioni della normativa a sostegno delle startup innovative.

Ecco il programma completo:

exe startup-reggio calabria

Per maggiori informazioni visita il sito filo.unioncamere