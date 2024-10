Stefano Nanni dà il via ai nuovi incontri targati Biesse

Dopo una breve pausa estiva, si riparte alla grande con un evento culturale di alto spessore.

Mercoledì 29 Agosto ore 20.30 presso lo Sport Village Catona, Biesse incontra il maestro Stefano Nanni “RACCONTI. ..di un viaggio Musicale”, un grazie infinito afferma la Presidente Biesse Bruna Siviglia, va al nostro socio Dott. Antonio Enrico Squillace organizzatore di questo importante evento di grande prestigio non solo per l Associazione ma per la nostra città. Tantissimi gli ospiti che saranno presenti nel corso della serata.

Ad introdurre la Presidente Bruna Siviglia, interverrà Antonio Enrico Squillace che presenterà il maestro Stefano Nanni, il Giornalista Ansa Giorgio Neri intervistera, il noto maestro conosciuto in tutto il mondo e che ci onora della sua presenza. Saranno con noi il Sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà, il Consigliere metropolitano Eduardo Lamberti Castronuovo, la Presidente del Coservatorio Reggino Mariella Grande, Il Governatore Distrettuale del Rotary Marcello Fasano, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Reggio Calabria Lucia Nucera e tanti altri ancora.