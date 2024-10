Stella per una Notte: F3 motors approda a Reggio Calabria con i marchi Mercedes e smart – FOTO

di Laura Maria Tavella – Dopo il grande successo dello scorso dicembre con l’apertura della concessionaria BMW e Mini, ancora un grande evento del Gruppo Caselli a Reggio Calabria con un tema esclusivo, innovativo ed originale.

La storia della famiglia Caselli nel settore delle automobili nasce a Messina nel 1979 con ALFAROMEO, nel 1996 acquisisce i marchi BMW e MINI, nel 2009 TOYOTA, nel 2014 MERCEDES e SMART. Dal 2016, infine, approda a Reggio Calabria per rappresentare con la stessa professionalità dimostrata a Messina i marchi BMW e Mini e MERCEDES e smart.



Per il raggiungimento di un traguardo importante la F3 motors concessionaria ufficiale Mercedes Benz e smart per Reggio Calabria e provincia ha scelto di coinvolgere tutti i propri ospiti con un evento di altissimo livello, organizzato dal dott. Paolo Frascati presso la nuova sede della concessionaria in Via Vecchia Provinciale 63 a Reggio Calabria e che ha visto la partecipazione di testimonial di altissimo livello nonché un food & beverage curato nei minimi dettagli dal Casale Tramontana 1980.

A guidare gli ospiti durante la serata è stata Roberta Morise, conduttrice calabrese del programma “Easy Driver” , la trasmissione di RAI 1 interamente dedicata ai motori e ai territori che si è dichiarata orgogliosa di essere stata scelta dalla famiglia Caselli come madrina e presentatrice e che per l’occasione ha condotto gli ospiti in un percorso ricco di sorprese dedicate al binomio vincente “automobili e cinema” intitolato “Stella per una Notte“.

Per i tanti ospiti presenti è stato facile comprendere l’allusione alla “stella” quale simbolo distintivo del brand di Stoccarda quanto a quella del cinema hollywoodiano grazie alle immagini e video dei più grandi successi cinematografici a cui Mercedes Benz ha prestato le proprie auto e che sono state trasmesse sui maxi schermi allestiti per la serata nei saloni della concessionaria .

In rappresentanza del grande cinema italiano, molto apprezzata è stata la presenza dell’attore Nicolas Vaporidis, che dopo il grande successo ottenuto dal film “Notte prima degli esami” ha confermato il proprio appeal anche a Reggio Calabria ed a testimoniarlo è stato il grande afflusso di pubblico e ammiratori alla ricerca di una foto o di un autografo: “Sono felicissimo di essere qui stasera per inaugurare questo splendido show-room lo son di più viste le mie origini calabresi – mia nonna è di Gerace – ed è qui che ho passato momenti bellissimi, ricordo ancora con gioia le vacanze di un mese trascorse proprio a Reggio Calabria. Il calore e l’affetto del pubblico anche questa sera è ineguagliabile!”.

Molto apprezzata è stata la presenza esclusiva ed in anteprima in Italia della Smart for food, con lo spettacolo di show-cooking della cucina pop “D’O” dello chef Davide Oldani.

Non solo motori, ma anche tante sorprese, intrattenimento e spettacolo. Molto apprezzata è stata l’innovativa performance della sand artist che sulla base del successo di Pulp Fiction ha disegnato sulla sabbia una storia vista dallo specchietto retrovisore di una Mercedes e che gli ospiti hanno seguito sui maxi schermi con molta attenzione e sorpresa.

Infine, una spettacolare performance di ballerini che hanno sorpreso gli ospiti coinvolgendoli con una scenografia sulle note e sulle immagini di “50 sfumature di grigio” prima della conclusione della serata con il party dedicato alla “piccola maggiorenne” smart.