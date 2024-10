Reggio, Castorina elogia Albanese: ‘Lavoro meticoloso in sinergia tra Enel e Comune’

“E’ di enorme importanza e frutto di un lavoro attento e meticoloso portato avanti dall’assessore Rocco Albanese in sinergia con il Sindaco F.F. Paolo Brunetti l’intesa tra Enel e Comune di Reggio Calabria che prevede in gran parte della città interventi organici e strutturali di manutenzione stradale nei tratti dove si è intervenuto nel sottosuolo per passare i cavi elettrici” queste le dichiarazioni dell’Avv Antonino Castorina, Consigliere Comunale di Calabria e componente della Commissione Immigrazione e Politiche per l’integrazione di Anci.

In questi giorni la ditta che sta seguendo i lavori è stata sulla strada nazionale di Archi come secondo step di un lavoro che riguarda tutta la città e che grazie all’intesa raggiunta farà si che gran parte delle carreggiate dove si è intervenuti saranno ripristinate al meglio con un capitolato di interventi nettamente più importanti che in passato afferma Castorina.

Se da un lato si interviene per potenziare la viabilità dichiara Castorina l’Enel beneficiaria di un finanziamento previsto con il PNRR di circa 20 milioni di euro di intesa con il Comune di Reggio Calabria andrà ad intervenire anche nel sottosuolo sterilizzando di fatto tutti i disservizi che si sono sempre creati con le intemperie.

Finalmente diventano tangibili ed organici gli interventi sulla manutenzione stradale che con l’approvazione del bilancio di previsione dovranno immaginare conclude Castorina anche un lavoro sistemico su tutte le arterie stradali cittadine che ancora lamentano criticità ataviche tenendo alta l’attenzione sul pagamento delle maestranze di Castore che ogni giorno sono al servizio della collettività.