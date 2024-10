Strage di Capaci, Biesse incontra gli studenti reggini ‘per non dimenticare’

“Per non dimenticare 32°Anniversario della strage di Capaci“. Nel ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani.

Importante momento di riflessione e condivisione il 24 maggio ore 10.30 con gli studenti dell’istituto comprensivo De Amicis Bolani di Reggio Calabria.

Saluti del Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Romeo. Introduce e modera Bruna Siviglia Presidente Nazionale e Fondatrice Biesse Associazione Culturale Bene Sociale.

Intervengono Piero Gaeta Caposervizio di Gazzetta del Sud; Cristina Cortese Giornalista, Michele Albanese Giornalista, Giuseppina Maria Candito Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria e in collegamento Teresa Principato autrice del libro Siciliana cronache di una donna e Magistrato in prima linea.

“La memoria non va in prescrizione, noi – ha detto Siviglia – siamo impegnati tutto l’anno sui temi della legalità e del contrasto alle mafie. Oggi vogliamo ricordare in maniera piu incisiva Giovanni Falcone e gli uomini delle scorte che hanno perso la vita per servire lo Stato e per i quali tutti noi dobbiamo provare sentimenti di riconoscenza e gratitudine”.