Le strategie più conosciute per giocare alla roulette

Tra i giochi di casinò più popolari e conosciuto nel mondo, quello che occupa certamente un posto di assoluto rilievo risulta essere la roulette, in base agli indici di gradimento e alle statistiche legate alle attrattive per le sale da gioco, virtuali e fisiche. Il segreto del successo di questo gioco andrebbe però ricercato compiendo un’analisi e una ricognizione storica, visto che si tratta di uno dei giochi con maggior impatto storico, che nel corso dei secoli ha avuto dei cambiamenti, di nome di modalità di gioco, fino ad approdare al tempo presente, dove è stato meglio definito e codificato.

Come si è diffuso il gioco della roulette nel mondo

La roulette per come la conosciamo oggi, si basa quindi su un gioco che entra nelle principali corti d’Europa, attraverso la variante del gioco detto appunto girella, che ha origini italiane e che viene introdotto con successo in Francia. Si tratta di un gioco che ha molti punti in comune con quello che attualmente pratichiamo e che chiamiamo appunto roulette classica europea. Questo celebre disco, attorno a cui ruota la pallina è suddiviso in 37 caselle numerate e contraddistinte dall’alternanza tra il colore nero e il colore rosso. A rendere di fatto questo gioco così praticato oltre al regolamento piuttosto semplice, c’è l’aspetto di impatto grafico, che lo rende elegante, di facile comprensione e di grande coinvolgimento. Per un gioco la semplicità molto spesso è la strada spianata per il successo; nel caso della roulette questa filosofia si sposa alla perfezione al concetto di comprensione, di giocabilità e di coinvolgimento.

Il gioco della roulette oggi

Tutte le principali attrattive che costituiscono l’offerta del live casinò, che oggi possiamo ritrovare anche nei giochi online per smartphone, tablet e PC, si basano appunto su questo tipo di concetto. Nel caso della roulette il gioco si presta a diversi tipi di interpretazione di trucchi, di strategie che possono essere adottate per rendere più alte le probabilità di vittoria contro il banco. Quando si gioca al casinò e in particolare in giochi coinvolgenti come la roulette è importante stabilire la linea di condotta ottimale, visto che si parte da una posizione di netto svantaggio nei confronti del banco. Per questo motivo ogni giocatore cerca di usare dei trucchi cioè delle strategie per massimizzare le vincite e minimizzare le perdite, si possono trovare i trucchi roulette sui siti web specializzati e testarli direttamente giocando online alla roulette. Queste tecniche ci possono aiutare ad affrontare meglio lo svolgimento di una partita, aumentando in modo esponenziale le nostre chance di vincere sul tavolo verde.

La strategia dei big number al gioco della roulette

Tra le strategie di gioco ottimali, quella dei big number risulta essere una delle più valide, tra i giocatori e i frequentatori di sale da gioco al mondo. Per big number si intende quel tipo di numero che esce con maggior frequenza rispetto ad altri, visto che è provato statisticamente che ci sono dei numeri che all’interno del disco, su 500 casi, escono con una certa continuità e frequenza, tanto da essere appunto considerati big number. Naturalmente questo fa parte di un metodo di gioco strategico che non tutti i giocatori applicano, visto che gli abitudinari delle sale da gioco adottano il proprio stile in base al numero di vincite, di ritualità e di procedure che ritengono maggiormente sicuro e affidabile. Un aspetto che però può essere molto soggettivo, come avviene ad esempio in altri giochi di abilità come il poker, il baccarat o il blackjack. Nei giochi di carte sono molto più facilmente riscontrabili i diversi approcci e stili di gioco, cosa che però vale anche per la roulette, dove possiamo trovare il tipo di giocatore che usa la strategia dei grandi numeri, quello che punta fermamente su una singola casella, anche se più frequentemente e in maniera abituale, troviamo chi punta su una sequenza di numeri, dove si abbassano sensibilmente le possibilità e le percentuali di errore.

Le regole che bisogna adottare quando si gioca al casinò

Giocare d’azzardo e quindi al casinò, comporta abitualmente dei rischi, visto che le percentuali di vincita, sono legate ad aspetti singolari e legati alla casualità e ad elementi statistici, ma è importante adottare un sistema di gioco coerente che però deve essere condotto in maniera ostinata e metodica, per produrre dei buoni risultati. Un sistema misto di gioco, alla lunga può invece creare una discordanza che potrebbe invece ridurre le possibilità di vittoria, durante una partita. Queste regole vengono applicate per ogni tipo di gioco, sia esso di abilità come il poker o il blackjack, sia che venga considerato un gioco di fortuna come i dadi, le slot machine e la roulette.

Considerazioni finali sul gioco della roulette

Naturalmente addentrandosi nel gioco della roulette e conoscendo meglio le strategie e la statistica, possiamo vedere come si tratti di un gioco che al suo interno ha delle regole, delle ripetizioni che possono essere colto dal giocatore più abile ed esperto. Bisogna quindi fare una distinzione fondamentale tra i trucchi di gioco e le strategie fondamentali. Vale sia per i giochi di abilità o di casualità dell’offerta dei casinò, ma anche per i videogiochi di tipo arcade. Una volta che si conosce bene un gioco, trovare un trucco è fattibile, ma la cosa migliore che si possa fare è acquisire una reale conoscenza e una giusta strategia che ci darà la conoscenza e il giusto e corretto approccio per migliorare su diversi piani e livelli di gioco.

Chi è appassionato di videogiochi di tipo arcade, sicuramente ricorda come spesso in quelli più datati che oggi definiremo vintage, vi erano dei bug, errori di sistema, che appunto potevano essere sfruttati dal giocatore più abili per passare di livello e progredire nel gioco. Tuttavia il vero giocatore, quello abile, non ha bisogno di utilizzare trucchi di bassa lega, visto che riesce con la propria conoscenza a padroneggiare il gioco, a livello strategico. Vale per ogni tipo di gioco, in special modo quando in questo gioco ci sarà di mezzo la necessità di puntare e di investire il nostro denaro. Nel gioco della roulette la strategia dei big number, rientra tra le regole del gioco che se seguite, possono portare a risultati buoni in tempi anche relativamente stretti.