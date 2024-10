Degrado del tribunale di Reggio Calabria: il servizio di “Striscia la notizia” – VIDEO

“Un tribunale che rischia di crollare non per il terremoto ma per il disordine”.

Esordisce così Stefania Petyx, nella servizio andato in onda ieri sera su Canale 5. Lei e l’inseparabile bassotto, inviati speciali di Striscia la notizia hanno infatti raccontato la paradossale situazione che riguarda il Tribunale di Reggio Calabria.

A segnalare la situazione, in precedenza, era stato il sindacato Uilpa che, in una nota stampa, affermarva:

“Si registra un numero copiscuo di fascicoli e faldoni riposti nei vari corridoi che potrebbeo procurare, a causa dell’eccessivo carico, una instabilità dell’intera struttura”.

Dopo il sopralluogo, la Petyx racconta ai microfoni di Striscia che effettivamente i fascicoli si trovano ovunque. Anticamere, corridoi, nascosti dietro i cassonetti ed anche nell’antibagno, metri e metri di faldoni accatastati in enormi file.

Eppure dell’archivio vero, quello ufficiale non si ha traccia. A pagarne le conseguenze è la privacy degli utenti. L’inviata di Striscia dimostra come sia abbastanza facile per chiunque entrare in possesso di un fascicolo e spostarlo senza che qualcuno se ne accorga.

Secondo l’inviata di Striscia La Notizia la soluzione sarebbe semplice e si troverebbe a pochi passi dal tribunale.

“Davanti agli uffici dell’attuale tribunale sta per essere ultimato il nuovo meraviglioso tribunale di Reggio Calabria che attende di essere ultimato da oltre 20 anni”.

Quella che il sindaco Falcomatà aveva definito la ‘madre di tutte le opere incompiute’, secondo la Petyx rischia di diventare la “nonna“, perchè ad oggi i lavori sembrano completamente sospesi.

Per guardare il video integrale CLICCA QUI.