“Striscia la notizia” torna a Reggio e fa pace con Falcomatà: “Problema scatolone risolto” – VIDEO

“Cari reggini, quanto ve la siete presa sulla mia frase ‘Reggio Calabria ultima nel campionato dell’accoglienza’?”, inizia con una battuta il servizio di ‘Striscia la notizia’, andato in onda pochi minuti fa. L’inviata Rajae Bezzaz, riconoscendo l’errore, ha specificato come come in riva allo Stretto negli ultimi due anni sono stati accolti ben 48 mila profughi, grazie soprattutto al sostegno dei volontari. Durante il servizio, ancora incentrato sull’impianto dello ‘Scatolone’, si è mostrato come finalmente tutti gli immigrati erano stati spostati. “Molti di loro si sono messi a piangere. si erano affezionati a noi”, ha affermato il capitano dei Carabinieri Gianfranco Aricò.

L’inviata di ‘Striscia la notizia’ successivamente si è recata a Palazzo San Giorgio e ha incontrato il sindaco Falcomatà. “Sindaco le facciamo i complimenti, lei è stato un mago migliore del nostro Casanova. Ma non era possibile risolvere prima il problema, senza aspettare la nostra visita?” ha domandato Rajae Bezzaz a Falcomatà. “Il problema non è stato risolto grazie a ‘Striscia la notizia’, già da tempo avevamo trovato i locali dove trasferire gli immigrati. Il servizio è andato in onda due giorni prima che la procedura si completasse”, ha risposto il primo cittadino. “Stringiamoci la mano, facciamo pace Sindaco” la simpatica chiusura dell’inviata della celebre trasmissione di Canale 5.

IL VIDEO DEL SERVIZIO

http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/non-ti-reggio-piu_27708.shtml