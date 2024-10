Studenti del liceo Campanella protagonisti al Premio Asimov

Per le attività di alternanza Scuola/Lavoro, la classe IV A del Liceo Classico “T. Campanella” ha partecipato al Premio Asimov per l’editoria scientifica divulgativa.

Il premio è istituito e promosso:

dal Gran Sasso Science Institute in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Sez.di Cagliari, Lecce, Perugia);

i Dipartimenti di Fisica dell’Università della Calabria, di Catania, del Salento, di Bologna;

la Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università di Camerino.

Leggi anche

Gli studenti sono stati coinvolti sia nella veste di giurati, chiamati a scegliere l’opera vincitrice del premio, tra le sette finaliste, sia in quella di concorrenti per le migliori recensioni proposte. Tra i quindici vincitori dell’edizione in corso, per la Calabria, sono risultati tre studenti del Liceo reggino, Giovanni Ferro, Lavinia Macheda e Vincenzo Serio.

Gli allievi saranno premiati nella cerimonia di sabato 13 aprile p.v., presso il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria (Cosenza), e anche in occasione della cerimonia conclusiva del Premio prevista per il mese di ottobre a L’Aquila, presso la sede del Gran Sasso Science Institute.