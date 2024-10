Liceo classico ‘Campanella’, tutto pronto per l’ottava ed. del Certamen di poesia greca

Venerdì 8 marzo 2019, a partire dalle ore 8.30, nell’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella”, prenderà il via l’ottava Edizione del Certamen Nazionale di poesia greca “Liceo Classico Tommaso Campanella”.

CONCORSO

Il tema dell’accoglienza sarà il fil rouge della manifestazione, che vedrà protagonisti studenti provenienti da tutta Italia che si metteranno in competizione sotto il segno di Omero. La manifestazione è stata selezionata anche quest’anno dal Comitato Istituzionale dei Garanti per la Promozione della Cultura Classica (formato da eminenti personalità del mondo scientifico ed accademico) ed inserita fra quelle gare i cui primi classificati saranno ammessi di diritto alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, che si disputeranno quest’anno proprio nella città di Reggio Calabria, organizzate dallo stesso Liceo Campanella.

“Le radici e il futuro della civiltà mediterranea: l’accoglienza” è il titolo della relazione che lo storico prof. Lucio Villari terrà nell’Aula Magna del Liceo sabato 9 marzo, all’interno della cerimonia di premiazione del Certamen.

PARTNER

Il Certamen Nazionale di Poesia Greca è organizzato dal Liceo Classico “T.Campanella” in collaborazione con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e con il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina, di concerto con AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica, sezione Ibico di Reggio Calabria), con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, del Consiglio della Città Metropolitana e con il contributo del Rotary International Distretto 2100, del Club Lions Reggio Calabria Host – 21278, di Banca Generali filiale di Reggio Calabria, della famiglia D’Africa e degli ex allievi del Liceo.

GIURIA

La giuria del concorso sarà presieduta dal prof. Antonino Zumbo, filologo classico e Pro-Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”e sarà formata dal Prof.Eligio Daniele Castrizio (professore ordinario – Università degli Studi di Messina, Dipartimento delle Civiltà Antiche e Moderne), dal Prof. Claudio Meliadò (professore associato – Università degli Studi di Messina, Dipartimento delle Civiltà Antiche e Moderne).

Durante la cerimonia di premiazione, oltre alla relazione del prof. Villari, verrà presentato il volume “Racconti di un anno” che raccoglie gli atti del Bicentenario dalla Fondazione del Liceo, con le relazioni e le foto di un anno di attività.