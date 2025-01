Giovani talenti di Polistena conquistano Roma con la loro musica

Un gruppo di giovani musicisti del Liceo “G. Rechichi” indirizzo musicale, con sede a Cinquefrondi, ha fatto incetta di consensi al concorso nazionale “Dove Fare Solo La Mia Musica”, organizzato dal Saint Louis College of Music di Roma.

Il Saint Louis College di Roma, lo ricordiamo, è una delle istituzioni musicali più prestigiose e rinomate a livello europeo. Fondato nel 1976 e riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, il college offre una vasta gamma di corsi di alta formazione musicale, dalla scuola primaria fino ai livelli universitari, attirando studenti da tutto il mondo.

La classe IV AM, sotto la guida della professoressa Rosa Papasergi, ha sbaragliato la concorrenza con una composizione originale creata per accompagnare il cortometraggio animato “Il pesce di legno”.

Il concorso, rivolto alle scuole superiori musicali di tutta Italia, ha sfidato gli studenti a creare una colonna sonora originale per uno dei tre corti animati proposti, ognuno incentrato su una tematica sociale. La scelta della classe IV AM è ricaduta sul “Pesce di legno”, un corto che ha ispirato nei ragazzi emozioni profonde, tradotte in note e armonie.

Un viaggio creativo

Il percorso creativo degli studenti è stato lungo e appassionante. Partendo da un’attenta analisi del cortometraggio, hanno sviluppato un progetto musicale che ne esaltasse le atmosfere e le emozioni. Ogni studente ha contribuito con le proprie competenze, dalla composizione alla produzione sonora, fino al mixaggio finale.

“È stata un’esperienza unica – racconta [Nome studente], uno dei componenti del gruppo – Abbiamo lavorato in team, condividendo idee e passioni. La musica è stata il nostro linguaggio comune per dare vita a un progetto che ci rappresenta”.

Tecnologia e creatività

Per realizzare la colonna sonora, i ragazzi hanno utilizzato software e strumenti professionali, imparando a padroneggiare le nuove tecnologie musicali. La professoressa Papasergi ha seguito da vicino il lavoro dei suoi studenti, guidandoli e supportandoli in ogni fase del progetto.

“Sono orgogliosa dei miei ragazzi – afferma la docente – Hanno dimostrato grande talento e una profonda passione per la musica. Questo successo è il frutto di un lavoro di squadra e di un percorso formativo di alta qualità”.

Un successo che va oltre il premio

La vittoria al concorso rappresenta un riconoscimento importante per il Liceo Musicale “G. Rechichi” e per tutto il territorio. Ma al di là del premio, questa esperienza ha lasciato un segno indelebile nei giovani musicisti, che hanno acquisito nuove competenze e una maggiore consapevolezza delle proprie capacità.

“Questa vittoria – afferma la dirigente Francesca Maria Morabito – è un motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità scolastica. I nostri giovani talenti hanno dimostrato di essere all’altezza delle più alte aspettative, confermando le potenzialità del nostro Liceo. Sono certa che questo successo li spronerà a perseguire con sempre maggiore determinazione i loro obiettivi nel mondo della musica.”