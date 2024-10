Gli studenti reggini a Nizza per lo stage in lingua francese

Continua il percorso di formazione degli studenti del Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” di Polistena nel settore delle lingue straniere. L’istituto con, tra gli altri, l’indirizzo linguistico, ha, infatti, permesso agli allievi di approfondire le dinamiche del francese con uno stage svolto nel mese di maggio a Nizza.

Accompagnati dalle docenti madrelingua Marie Antoinette Auddino e Mirella Morelli, i giovani si sono confrontati con la vita e i costumi della vicina Francia non solo nel corso delle lezioni mattutine, ma anche con percorsi e visite guidate nelle mete turistiche più ambite tra cui Monaco e Cannes.

Soddisfazione per la serietà con la quale è stato seguito il corso è stata espressa dall’istituto e dalle strutture ospitanti.

Alla fine della settimana i giovani hanno affrontato e superato con successo gli esami di livello A2 e B1 del framework europeo. Questa non è l’unica esperienza all’estero che il “Rechichi” offre ai suoi studenti.

Sono, infatti, previsti corsi annuali di formazione in Spagna e preparazione ed esami in sede per le certificazioni in lingua inglese.

Il Liceo, inoltre, aderisce al programma annuale di Intercultura che consente lo scambio di sedi di studio tra gli studenti italiani e quelli provenienti dall’estero, per un periodo compreso tra i sei e i dodici mesi.