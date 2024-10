MArRC, Sudano neo direttore. Sgarbi: ‘Nomina commovente, di lui mi parlò Nuccio Ordine…’

«Esprimo le mie felicitazioni ai vincitori, e anche alla sola che non conosco, Stella Falzone , destinata al grande museo di Taranto che, avendo lavorato all’Accademia delle scienze di Vienna, è l’unica “straniera” con il vecchio Eike , cittadino italiano, nominata in questa tornata, dopo la precedente ubriacatura esterofila di Franceschini».

Sono le parole del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi che si è complimentato per le scelte del ministro Sangiuliano e del direttore generale musei del Mic, Massimo Osanna. E in riferimento alla scelta del dott. Fabrizio Sudano, neo direttore del museo di Reggio Calabria, Sgarbi ha dichiarato:

“Commovente è per me la nomina di Fabrizio Sudano al museo di Reggio Calabria, il suo nome e la conferma del suo valore sono per me legati a un momento indimenticabile e doloroso: nella sua ultima telefonata, prima di morire, Nuccio Ordine, il grande letterato e pensatore, mi garantì il merito, senza paragone, di Sudano. La sua nomina, voluta da Osanna, è come una grazia ricevuta”.