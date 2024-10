Sudtirol-Reggina: le possibili scelte di Inzaghi. Un dubbio in difesa

Meno uno al play off. La Reggina sta completando la settimana di allenamenti per farsi trovare pronta a questo primo appuntamento della post season e da quello che trapela, tecnico e gruppo squadra mostrano moltissima determinazione e carica. Lo stesso video pubblicato qualche giorno addietro in quel breve discorso di Inzaghi ai suoi calciatori, è apparso abbastanza significativo rispetto a quelli che sono gli intendimenti e gli obiettivi da raggiungere. Nonostante diverse defezioni, gli uomini a disposizione possono garantire comunque affidabilità e margini per poter proseguire il percorso, consapevoli sempre di avere di fronte un avversario scorbutico, soprattutto in casa quasi insuperabile e con il vantaggio di due risultati su tre. Si dovrebbe proseguire con il modulo visto nella parte finale di stagione e quindi la conferma in porta di Contini, davanti a lui Loiacono, poi Cionek o Terranova in mezzo e Gagliolo, sulle corsie Pierozzi e Di Chiara, in mezzo al campo Fabbian, Majer ed Hernani, mentre in attacco al fianco di Strelec, il calciatore che ha consentito alla Reggina di arrivare ai play off, Gigi Canotto. Indisponibili per infortunio Camporese, stagione finita come per Cicerelli, poi Rivas e lo squalificato Menez. Obi inutile ormai parlarne, mentre Bondo da qualche settimana ha lasciato il gruppo amaranto per unirsi alla Nazionale Under 20.

