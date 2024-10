“Summer Camp Day”, una domenica di sport al Parco Caserta dedicata ai più piccoli

E’ in arrivo la stagione estiva ed il “Parco Caserta Sport Village” si prepara ad accogliere i propri ospiti con tante novità.

L’anno scolastico sta per terminare ed i più piccoli abbandoneranno per un po’ i pesanti zaini scolastici per far spazio ai più comodi borsoni sportivi.

Domenica 28 maggio, a partire dalle ore 9:30 fino alle ore 18:00, il Parco Caserta spalancherà le proprie porte per accogliere i già numerosi soci e le tante famiglie reggine che vorranno conoscere il primo campo estivo (12 giugno/ 29 luglio) dedicato ai bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 15 anni.

Calcio a 5, nuoto, giochi acquatici, pallamano, mini volley, arti marziali ed ancora danza, mini basket, pattinaggio e tanto altro, tutto in un unico posto.

E’ proprio #tuttoinununicoposto l’hashtag che lo staff del Parco Caserta Sport Village ha ideato per sottolineare l’importanza di poter praticare più discipline sportive all’interno di un unico spazio formato da 3 ettari di parco verde.

Non solo sport ma anche attività ludico ricreative grazie alla collaborazione con gli animatori dell’associazione ludico-educativa “Lelefante”.

Una vera e propria giornata di festa in cui i ragazzi, divisi per fasce di età, potranno divertirsi e praticare le numerose attività del “Summer Camp”.

Gli animatori e gli istruttori del Parco Caserta Sport Village, tutti qualificati, presenteranno, per tutta la giornata di domenica, le numerose attività alle famiglie e ai ragazzi.

Sono previste inoltre riduzioni ed agevolazioni soprattutto per i genitori che vorranno iscrivere i propri figli al “Summer Camp” più esclusivo in città.

Una su tutte? Se si iscrive il proprio figlio per almeno 4 settimane di “Summer Camp”, un genitore avrà diritto ad un abbonamento in omaggio a scelta tra: 1 mese di Palestra, 1 mese Fitness, 12 ingressi in 2 mesi di Nuoto Libero, 2 ingressi in 2 mesi di Aquafitness. *

Al “Summer Camp Day” del Parco Caserta Sport Village possono partecipare i ragazzi di età compresa dai 3 ai 15 anni che desiderano vivere un’esperienza unica e gratuita all’insegna dello sport, del divertimento e dell’amicizia.

#sceglilaprofessionalitá scegli #parcocasertasportvillage

Per info contatta il numero 0965.897520 oppure vieni al Parco Caserta Sport Village!

*Per usufruire della promozione è necessario iscriversi entro il 3 Giugno.