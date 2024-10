Gambarie Summer Camp: tanto divertimento per bambini e ragazzi, ecco come partecipare

Non perdere l’opportunità di regalare a tuo figlio un’esperienza che non dimenticherà

Il fascino e la bellezza dell’Aspromonte. Il divertimento assicurato e l’affidabilità dello staff di Parco Caserta. Sono questi gli ingredienti che rendono il Gambarie Summer Camp un centro estivo speciale per bambini e ragazzi.

A partire dal 31 luglio l’Italica Mountain Village diventerà un’area attrezzata in cui i più giovani potranno giocare, fare sport e divertirsi. Lo faranno sotto la supervisione di un gruppo di istruttori che li seguirà passo passo, garantendo la massima sicurezza per tutta la durata delle attività.

Attività sportive e ludico-ricreative saranno organizzate all’interno di un centro sportivo recintato. La struttura, situata in località Cucullaro nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte, è dotata di un campo da calcio, un campo da padel, un campo da tennis e gli altri spazi saranno attrezzati al meglio per ospitare i partecipanti.

L’Italica Mountain Village si trova a pochi minuti da Gambarie ed è facilmente raggiungibile da tutte quelle famiglie che saranno in zona nel mese di agosto. Avranno la possibilità di regalare ai propri figli un’esperienza stimolante e in un ambiente sano.

Il Gambarie Summer Camp è la naturale prosecuzione del Summer Camp di Parco Caserta, centro estivo che ogni anno riscuote consensi in tutta la zona di Reggio Calabria ospitando centinaia di iscritti.

Trasferendosi in montagna, ci sarà la possibilità di ampliare il raggio di attività dedicate a bambini e ragazzi e lo si potrà fare in un contesto naturale magnifico.

Info utili in breve

Chi può partecipare? Chi ha tra i 3 e i 15 anni

In quali date? Dal 31 luglio al 31 agosto

In quali giorni? Da lunedì al venerdì

Cosa si fa? Bambini e ragazzi si cimenteranno in tante attività sportive e ludico-ricreative. Previsto anche un servizio mensa facoltativo.

Quali sport si praticano? Atletica leggera, basket, calcio, corsa campestre, dodgeball, orienteering, padel, tennis, trekking, volley.

COME FUNZIONA LA GIORNATA TIPO

08•9.00 – Accoglienza

8.30•12.30 – Attività sportive, ricreative e ludiche

12.30-12.45 – Gestione delle fasi d’uscita

Per chi usufruisce del servizio mensa

12.45 – 14.00 – Pranzo e uscita

Per info, costi ed iscrizioni vai su parcocaserta.com (clicca qui) o chiama al 3391940413