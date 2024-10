Superenalotto, vincita record in Calabria, oltre 163 milioni

di Alessandro Sica – 163.538.706 euro di vincita per tre soli euro di investimento. Il caro e vecchio Superenalotto premia la Calabria, in particolare Vibo Valentia. La tabaccheria fortunata, quella di Lo Bianco a pochi passi dal Municipio.

Si tratta della seconda vincita di sempre nella storia del gioco più amato dagli italiani.

Il fortunato oltre a ‘beccare’ il sei, ha centrato anche un 6 Stella che gli ha omaggiato di altri 2 milioni.

«Spero sia un nostro concittadino», commenta la signora Italia Grillo, una delle socie della tabaccheria. Il sei non usciva dal luglio del 2015: l’ultimo jackpot è stato realizzato ad Acireale, in provincia di Catania e fu di quasi 22 milioni. In quell’occasione i vincitori hanno giocato un sistema da 70 quote. Il premio più alto al Superenalotto rimane però quello da 178 milioni vinti con un sistema nell’ottobre del 2010.