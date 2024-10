Supermercati Contè: il nuovo punto vendita, con il concetto della piccola bottega

La qualità prima di tutto, mangiare bene è importante oltre che per il gusto, anche per la conduzione di una vita sana

Ormai ci siamo. Il punto vendita Supermercati Contè si prepara alla sua apertura che avverrà la prossima settimana. Si lavora in questi giorni per rendere i locali sin da subito accoglienti e per farsi trovare pronti rispetto a quelle che saranno le richieste della clientela. Non ancora stabilito il giorno esatto, una comunicazione che arriverà quanto prima, la certezza è quella di un nuovo punto di riferimento nella zona sud della città in via Nicola Furnari, 67.

Si è già detto degli obiettivi primari e le aree da far emergere che sono quelle dell’ortofrutta con prodotti locali, la salumeria ed il pronto cuoci, insieme ai panificati che propongono oltre al pane comune, anche quello speciale realizzato con farine di grani antichi.

Senza voler anticipare nulla, ma solo per stuzzicare la curiosità di quelli che saranno i futuri clienti del punto vendita, si segnala la presenza all’interno del locale di una zona che concentra e mescola odori e colori tra ortofrutta, salumeria e pane come la cipolla tropeana, la mortadella di pistacchio, il pane di grano e gli agrumi locali dal mandarino al clementino e tanto, tanto altro.

La qualità prima di tutto, mangiare bene è importante oltre che per il gusto, anche per la conduzione di una vita sana.

A disposizione dei clienti due servizi che si ritengono assolutamente utili: quello a domicilio e la spesa veloce. In particolare riferimento al secondo, si ricevono le prenotazioni sulla spesa da effettuare e senza far perdere tempo al cliente, la si prepara consegnandola nel momento in cui lo stesso verrà a ritirarla presso il punto vendita.

L’orario di apertura è alle 7,30, la chiusura alle 20,30, no stop. Chiusura domenicale.

“Supermarket si, ma con il concetto della piccola bottega“, è quello che ci tiene a precisare Simona. “Il rapporto con la clientela dovrà essere familiare come un tempo, questo per noi dovrà essere uno dei punti di forza, ci teniamo moltissimo“.