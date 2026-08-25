Suppletive a Reggio, Casa Riformista – Italia Viva sostiene Frank Benedetto

“Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria esprime il proprio pieno e convinto sostegno alla candidatura del dott. Frank Benedetto alle elezioni suppletive di fine settembre 2026.

La nostra scelta nasce dalla convinzione che, in questa fase, sia necessario mettere in campo una proposta politica capace di rappresentare il territorio, le sue esigenze e le sue aspettative, attraverso una figura autorevole, competente e profondamente legata alla realtà reggina.

Casa Riformista – Italia Viva è pienamente organica al centrosinistra e intende continuare a svolgere, con coerenza e responsabilità, il proprio ruolo all’interno di un campo progressista e riformatore, fondato sui valori della democrazia, del buon governo, della crescita economica e sociale, della tutela dei servizi pubblici e della valorizzazione del Mezzogiorno.

“Costruire un centrosinistra largo, competitivo e credibile”

Il nostro sostegno a Frank Benedetto si colloca esattamente dentro questa prospettiva: costruire un centrosinistra largo, competitivo e credibile, capace di parlare a una comunità ampia e di superare divisioni e personalismi per concentrarsi sulle priorità concrete della Calabria e del territorio metropolitano.

Le elezioni suppletive rappresentano un appuntamento importante e siamo convinti che il dott. Frank Benedetto possa interpretarlo con serietà, competenza e spirito di servizio.

Casa Riformista – Italia Viva impegnata nella campagna elettorale

Per queste ragioni, Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria sarà pienamente impegnata nella campagna elettorale, mettendo a disposizione energie, idee e presenza sul territorio per contribuire alla costruzione di una vittoria del centrosinistra.

Il riformismo, quando è autentico, non divide: unisce, costruisce e governa. È con questo spirito che sosteniamo la candidatura di Frank Benedetto”.

Giuseppe Francesco Sera

Commissario metropolitano Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria