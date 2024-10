Il Supporters Trust continua a strutturarsi. Calabrò: “Paolo Moretti e Gigi Rossi sono due giganti del basket”

Si è svolta la conferenza stampa della Pallacanestro Viola all’interno della sede, si sono confrontati con la stampa i protagonisti di una società che nasce grazie tifosi strutturati in Trust.

Il presidente del Trust Gabriele Calabrò ha spiegato la mission di questo gruppo in continua crescita non solo numerica:

“Partiamo con la presentazione del primo progetto sportivo del Supporters Trust ed annunciamo il nome di Paolo Moretti come head coach. Noi saremo sempre accanto alla società per gli impegni sportivi e ci apriremo al territorio per partecipare alla vita della Viola, daremo risposta a tutte quelle istanze di trasparenza e programmazione oltre le attività della stagione”.