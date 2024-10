Taekwondo: le prestazioni delle atlete Reggine Morabito Danila e Cipolla Angela

Nella recente edizione del Campionato Interregionale Puglia Forme 2024, tenutosi lo Sabato 27 e Domenica 28 gennaio a Bari, le promettenti atlete reggine Morabito D. e Cipolla A., rappresentanti dell’ASD Academy Sport Center di Reggio Calabria, hanno fatto onore alla loro città con buone prestazioni di esordio .

Morabito D. e Cipolla A. hanno dimostrato il loro impegno e la loro determinazione sul tatami, conquistando rispettivamente un argento e un bronzo nelle loro categorie di gara.

L’argento conquistato da Morabito D. è il risultato dell’impegno, di duro lavoro, sacrificio e dedizione al Taekwondo.

Anche Cipolla A. ha dimostrato di essere una vera forza da non sottovalutare sul tatami. Il suo bronzo è il frutto del suo impegno costante e della sua passione per lo sport. Con determinazione e grinta, ha affrontato la sfida con coraggio e ha mostrato la sua abilità nel Taekwondo.

L’ASD Academy Sport Center di Reggio Calabria può essere estremamente orgogliosa delle prestazioni di Morabito D. e Cipolla A. al Campionato Interregionale Puglia Forme 2024. Queste due giovani atlete hanno dimostrato di essere delle valide atlete, non solo per i risultati ottenuti, ma anche per la loro determinazione, la loro disciplina e il loro spirito sportivo esemplare.

Guardando al futuro, Morabito D. e Cipolla A. continueranno a rappresentare con fierezza l’ASD Academy Sport Center di Reggio Calabria e a ispirare altri giovani talenti a perseguire i propri sogni nel mondo del Taekwondo. La loro esperienza al Campionato Interregionale Puglia Forme 2024 rimarrà un punto di riferimento nella loro carriera sportiva e un motivo di orgoglio per tutta la comunità reggina.