Academy Sport Center brilla al Kim e Liù del Sud: Laganà e Pizzimenti protagonisti

Il weekend del 12 e 13 ottobre 2024 ha visto lo svolgersi del prestigioso torneo di Taekwondo “Kim e Liù del Sud” al Palaflorio di Bari, dove gli atleti in nero dell’Academy Sport Center hanno saputo distinguersi con prestazioni di grande rilievo, mostrando tecnica, grinta e determinazione.

Miriam Laganà e Francesco Pizzimenti

Tra i protagonisti della competizione si sono messi in luce Miriam Lagana e Francesco Pizzimenti, che hanno rappresentato con onore la loro scuola nelle rispettive categorie.

Miriam, impegnata nella categoria Kids femminile, gruppo B -36 Kg, ha saputo superare la fase eliminatoria con due round a zero, dimostrando fin da subito una padronanza tecnica e una volontà di ferro. Nonostante la sua corsa si sia fermata in semifinale, la giovane atleta ha combattuto con tenacia in un incontro molto equilibrato, perso solo nel terzo round. Il bronzo conquistato rappresenta una medaglia di grande valore, ottenuta grazie a un percorso impeccabile e a un impegno senza riserve.

Dall’altro lato, Francesco Pizzimenti, impegnato nella categoria Kids maschile, gruppo A -27 Kg, ha regalato una prestazione memorabile. Superando la semifinale con grande autorità, Francesco ha poi affrontato la finale senza cedere un singolo round, imponendosi con superiorità tecnica e tattica. La sua prova è stata un esempio di concentrazione e talento, portando a casa il titolo di Campione Nazionale Kim e Liù.

L’eccellenza dell’Academy Sport Center

Questi risultati sottolineano non solo il talento individuale di Miriam e Francesco, ma anche la qualità della preparazione dell’Academy Sport Center, che continua a formare giovani atleti pronti a sfidare con successo i palcoscenici nazionali.