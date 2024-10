Taekwondo – Coni Awards 2018, premiati gli atleti dell’Academy Sport Center di Reggio

Si è conclusa la seconda edizione del Gran Galá dello Sport 2018 “Coni Awards 2018”, la manifestazione organizzata dal CONI Point, diventata ormai un vero e proprio appuntamento stagionale per tutte le federazioni e associazioni sportive.

Nello spettacolare scenario del Palacalafiore di Pentimele, tra musiche, balli, coreografia e esibizioni di grandi campioni, sono stati premiati gli atleti che si sono contraddistinti in campo Nazionale e internazionali.

Tra gli atleti Fita (Federazione Italiana Taekwondo) premiati ci sono anche i ragazzi dell’Academy Sport Center che hanno ricevuto le rispettive premiazioni :

Caridi Andrea e Tripodi Elia medaglia di partecipazione CONI;

Maddalena Lidia e Pegna Eleonora Medaglia di Bronzo CONI;

Pegna Francesco Medaglia d’Argento CONI;

Zito Vincenzo Coppa Nazionale CONI;

Pegna Michele e Zito Vincenzo Coppa Internazionale CONI.

Un bel innesto di fiducia per tutti i ragazzi dell’Academy per migliorare e continuare a crescere nel mondo del Taekwondo.