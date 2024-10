Taekwondo: dimostrazione pratica rivolta alle persone sorde

Domenica 16 aprile si è svolta, presso l’ASD Taekwondo Scuola Sportiva di Lamezia Terme, una dimostrazione pratica di taekwondo, rivolta alle persone sorde, tesserate con la Federazione Sport Sordi Italia. L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato Regionale della stessa federazione in collaborazione con il Comitato Regionale Fita Calabria (Federazione Italiana Taekwondo) e patrocinata anche dal Comitato Italiano Paralimpico.

In particolare, dopo i consueti saluti istituzionali ed una breve panoramica di quelle che sono le attività sportive promosse dalla Federazione Italiana Taekwondo, sotto la guida del tecnico Fortunato Novelliere (direttore tecnico dell’ASD Scuola Sportiva), i presenti hanno potuto assistere, nonché mettere in pratica per una mattinata, quello che è un allenamento tipico del taekwondo. L’allenamento, infatti si è svolto in maniera congiunta tra i tesserati del sodalizio sportivo ed i tesserati della Federazione Sport Sordi Italia.

Sono intervenuti il Presidente del C.R. FITA Calabria Giancarlo Mascaro, il Consigliere Nazionale FITA Salvatore Chiodo, il Referente Parataekwondo FITA Calabria M° Tonino Guerra, il Direttore Tecnico dell’ASD Taekwondo Scuola Sportiva M° Fortunato Novelliere, il Delegato Regionale FSSI Calabria Francesco Scalise, il Presidente Regionale ENS Calabria Antonio Mirijello, il Presidente Provinciale ENS Catanzaro Serafino Mazza, la Responsabile Intercomunale ENS Lamezia Terme Teresa Maiolo, nonché persone sorde che hanno assistito alla dimostrazione pratica del Taekwondo resa accessibile grazie al servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana LIS.

La manifestazione ha ottenuto l’obiettivo di promuovere i sani valori sport e dell’inclusione sociale ed ha mostrato tutti i partecipanti entusiasti dell’iniziativa. Pertanto, i presenti sono stati già invitati a proseguire la collaborazione presso il sodalizio diretto dal M° Novelliere, nonché invitati ad assistere alla prossima manifestazione di parataekwondo del 30 aprile presso il PalaGallo di Catanzaro.