Taibi: ‘Reggina, che centrocampo. Sul mercato? Ho un chiodo fisso, un desiderio…’

Ieri la presentazione della squadra in quel di Taurianova, oggi la prima uscita davanti al pubblico di Reggio nell’amichevole che gli amaranto giocheranno contro il Gallico Catona.

Su Gazzetta del Sud lunga intervista al DS Taibi, questi alcuni passaggi: “Questa Reggina può e deve migliorare, qualità ne ha tante ed il gruppo che si sta formando può dare tante soddisfazioni. Abbiamo alternative valide in ogni reparto, un pò come piace a me.

La concorrenza stimola e ti fa dare il massimo, la differenza tra chi scende in campo e coloro che andranno in panchina deve essere minima o addirittura non ci deve essere.

In tutti i reparti c’è qualità, ma se devo spendere una parola in più lo faccio per il centrocampo. I vari Marino, Salandria, Franchini, Bonetto, Mezavilla e soprattutto Petermann sono all’altezza del compito, in questa categoria credo siamo fra i più qualificati, la difesa è ben strutturata e solida, in attacco sono tutti bravi. Con l’arrivo di Viola il reparto sarà importante.

Sto lavorando per la ciliegina sulla torta, ho un desiderio che sta diventando anche un chiodo fisso, se riuscirò a trasformare questo desiderio in realtà potrò dire di avere completato il mio dovere”.