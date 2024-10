Taibi: ‘Reggina ai play off? E’ contro il regolamento’

Ha toccato diversi argomenti il DS Taibi nel corso dell’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud. Dal mercato, al prossimo Consiglio Federale, le ipotesi su quello che potrà accadere e la conferma di Mimmo Toscano.

Leggi anche

Poi il suo parere sulle voci che riguardano un possibile coinvolgimento della Reggina nella disputa dei play off: “Ogni giorno leggo una dichiarazione diversa, siamo in democrazia ed è legittimo che ognuno esprima la propria opinione, fermo restando che le prime tre si sono guadagnate sul campo la promozione in serie B, qualunque altra decisione andrebbe contro il regolamento. Se si pensa di giocare solo i play off è giusto che li facciano gli altri, non noi”.