Tally Weijl a Reggio Calabria: opening soon sul Corso Garibaldi.

Di Federica Geria – Tally Weijl è un marchio di moda giovane di tendenza ed una delle principali presenze sul mercato della moda internazionale attuale.Il brand progetta, produce e vende capi di moda trendy e “totally sexy” per donne e ragazze, puntando anche sul fattore low cost.Dopo il grande successo riscosso in seguito all’apertura dello store all’interno del Porto Bolaro shopping center, apre ora anche il secondo punto vendita Tally Weijl, stavolta però al centro della nostra città.Le collezioni dallo stile fresco, giovane e colorato tipiche del brand, approdano adesso anche sulla via principale di Reggio Calabria, Corso Garibaldi 256.Il nuovo store Tally Weijl situato sulla via commerciale della nostra città e strutturato su due piani, apre le porte al pubblico il 27 Novembre 2014.Seguite gli ultimi aggiornamenti sulla pagina facebook Tally Weijl….per un’apertura da non perdere!