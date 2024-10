Taormina Film Fest, Nicole Kidman sarà l’ospite d’onore

L'attrice australiana, Oscar come migliore attrice per The Hours, riceverà il Taormina Arte Award

65° edizione Taormina Film Fest dal 30 giugno al 6 luglio 2019, il principale evento cinematografico dell’estate italiana, all’interno della rassegna Taormina Arte.

Il 28 e 29 giugno nella splendida cornice del Teatro Antico i Nastri D’Argento, manifestazione durante la quale vengono premiati il miglior film dell’anno,

Da quando ha assunto un’identità Mediterranea nel 2007, il festival è diventato un punto focale per la cultura cinematografica di questa regione. Il festival è una grande “vetrina” di importanti anteprime di film provenienti da Hollywood e dal resto del mondo. Ogni anno il Festival presenta una selezione di film in prima visione internazionale o mondiale.

Principale appuntamento estivo italiano, previsti vari momenti di grande profilo culturale ma anche serate glamour ricche di star internazionali.

Per la prossima edizione del Taormina Film Fest, sarà Nicole Kidman l’ospite d’onore. L’attrice australiana, Oscar come migliore attrice per The Hours, riceverà il Taormina Arte Award.

Il festival avrà poi come madrina l’attrice e modella spagnola Rocío Muñoz Morales. A inaugurare la rassegna, Ladies in Black, il nuovo film del regista australiano Bruce Beresford (A spasso con Daisy), presente a Taormina. Tra gli altri ospiti Kasia Smutniak con il film Dolce Fine Giornata di Jacek Borcuch, premiato al Sundance.

Tra le proiezioni speciali ci sarà poi la prima italiana di Yesterday di Danny Boyle sui Beatles e l’attesissimo film concerto Amazing Grace, con una giovane Aretha Franklin.

Sul fronte Nastri, il Nastro d’Argento europeo del trentennale andrà a Luca Guadagnino.