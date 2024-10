Tapis Roulant di Reggio Calabria, finalmente la riapertura completa

Dulcis in fundo. Il tapis roulant di Reggio Calabria, in tempo per la stagione estiva, è tornato funzionante in modo completo. Dopo tanto, troppo tempo di funzionamento a singhiozzo (con le problematiche maggiori, paradosso, a salire invece che a scendere…) il tapis roulant dunque si ripresenta a turisti e reggini interamente.

Negli ultimi anni i tre distinti blocchi hanno funzionato a intermittenza, mai all’unisono come logica vorrebbe. Da ricordare inoltre come il progetto sia ancora incompleto, causa i lavori sospesi dell’ultimo tratto di tapis roulant, in Via Filippini.

Per quanto riguarda la parte di tapis roulant in sospeso e da ultimare i tempi sono lunghi. Un’interdittiva antimafia infatti ha colpito la ditta ‘Giudecca’ (aggiudicataria dei lavori) e ha causato, nel 2017, l’interruzione dei lavori e la rescissione del contratto con l’amministrazione comunale.

Bisognerà rifare il progetto, mandare a gara il bando, attenderne l’aggiudicazione e ripartire con i lavori. Nel frattempo però la parte di tapis roulant completata torna (finalmente) a funzionare in modo completo.