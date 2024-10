Il nuovo team medico della Tonno Callipo: altro punto di forza della società

È già a lavoro da qualche settimana lo staff medico della Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia, uno dei settori strategici dell’organigramma societario. Gli specialisti che si prenderanno cura dei giallorossi durante la stagione 2019-20, ormai alle porte, sono: Basilio Nicola Arena (medico sociale), Valerio Mastroianni (ortopedico), Federico Aoli (fisioterapista), Angelo Pellicori (osteopata), Pasquale Piraino (preparatore atletico). Tra questi alcuni nomi sono già familiari all’ambiente giallorosso. C’è, difatti, la riconferma del preparatore atletico Piraino, figura nota nel mondo del volley a livello internazionale e storico collaboratore della Tonno Callipo, e anello fondamentale di congiunzione con lo staff tecnico, ma anche dell’osteopata Pellicori, un altro professionista che da lungo tempo offre il suo valido supporto alla squadra. I nuovi designati sono un mix di competenza, professionalità e passione: Arena con un’esperienza trentennale come medico di base, Mastroianni, specialista in ortopedia, intraprendente e con un curriculum di tutto rispetto nonostante la sua giovane età al pari di Aoli a cui è affidato il reparto fisioterapico. Entrambi hanno già prestato attività lavorativa per società sportive.

Fortemente convinto che un grande risultato sportivo non può prescindere dal team, dal gruppo, il sodalizio del presidente Pippo Callipo ai componenti dello staff medico ha richiesto di lavorare a stretto gomito quotidianamente con lo staff tecnico e con la squadra, curando in maniera attenta lo stato di salute degli atleti. Dal canto loro gli uomini ‘in camice’ della Tonno Callipo si sono messi subito all’opera per valorizzare l’attività svolta dagli atleti sotto la guida dell’head coach Juan Manuel Cichello e del secondo allenatore Giancarlo D’Amico.

Il primo approccio è stato quello dei test fisici iniziali da cui ottenere i dati riguardanti le condizioni di ciascun giocatore, e dunque stilare uno spettro delle condizioni individuali per permettere il miglior avvio del lavoro finalizzato ad un raggiungimento della condizione fisica ottimale nelle corrette tempistiche.

“Siamo a lavoro da quasi un mese con tutti i giocatori della rosa impegnati nella fase di preparazione precampionato con l’obiettivo di prevenire più possibile gli infortuni che si possono verificare nell’arco della stagione agonistica. La loro collaborazione e la fiducia con cui i ragazzi seguono le nostre indicazioni ottimizza di gran lunga i risultati” ha spiegato l’ortopedico Mastroianni che insieme agli altri specialisti si prefigge di assicurare alla squadra un impegno costante e minuzioso, al fine di mantenere positive le performance di rendimento degli atleti durante l’anno. “In questo iter sarà fondamentale – ha aggiunto – conciliare le tempistiche di recupero e l’efficacia delle terapie per ottenere risultati ottimali e concreti nel minor tempo possibile, il tutto applicando le dovute cautele.”

Foto di Massimiliano Natale – Un momento della prima amichevole della stagione 2019-2020