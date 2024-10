“TeatriAmo in carcere”: la presentazione del progetto targato Biesse

Firma del protocollo d’intesa tra Biesse Associazione Culturale Bene Sociale, Casa Circondariale Reggina G.Panzera e Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento Biesse è prevista per giovedì 13 giugno alle ore 11:00 presso l’istituto Penitenziario G Panzera.

“TeatriAmo in Carcere – dichiara la Presidente Bruna Siviglia – attraverso il proprio Gruppo Artisti, si adopera per la realizzazione e la rappresentazione di spettacoli teatrali per cui intende offrire ai detenuti una concreta opportunità per riallacciare i legami con il mondo esterno grazie allo svolgimento di attività creative e altamente formative che vedranno protagonisti i detenuti e le detenute della casa circondariale reggina”.