Il Teatro Cilea continua la sua programmazione con il Festival “Alziamo il Sipario”

Dopo il successo di pubblico e critica della sessione estiva e la chiusura di “Reggio chiama Rio” con il concerto di Yamandu Costa il 28 novembre scorso al teatro Comunale “F. Cilea”, continua la programmazione del Festival “Alziamo il Sipario!2017” organizzato dal Comune di Reggio Calabria ed ammesso al finanziamento regionale di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria.

E’ in fase di avvio la Sezione Opera del festival, realizzata in collaborazione col Festival “Mediterraneo Sacro e Profano” curato dall’Associazione Culturale Traiectoriae, il cui primo appuntamento è formato da una Masterclass di canto lirico e movimento scenico e dal Primo Concorso Internazionale di Canto Lirico Beppe De Tomasi.

Nei giorni 11-12-13-14 e 18-19-20-21 dicembre presso l’ex Albergo Miramare, via Fata Morgana 1, Reggio di Calabria avrà luogo la Masterclass di tecnica ed interpretazione vocale, movimento scenico e consapevolezza corporea, tenuta dai Maestri Roberto Scandiuzzi (canto e tecnica vocale ), Renato Bonajuto (movimento scenico e consapevolezza corporea ) e Alessandro Pitalini (Respirazione e fisiologia dell’organo vocale).

Al Concorso ed alla Masterclass potranno partecipare i candidati di tutti i registri vocali, di ogni nazionalità, allievi o diplomati di Conservatori, Accademie o Università musicali italiane o straniere, cantanti già avviati alla professione ed eventuali eccezioni decise dai docenti, che abbiano compiuto 18 anni di età alla data della presentazione della domanda.

E’ un’occasione straordinaria di formazione e promozione offerta, soprattutto, ma non solo, ai numerosi talenti presenti nella nostra Regione. Al fine di agevolare la partecipazione dei giovani reggini, è stata prevista una riduzione sulle quote di iscrizione per gli iscritti al Conservatorio musicale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.

Nei giorni 15-16-17 dicembre a Reggio Calabria, presso il teatro Comunale “Francesco Cilea”, si terrà il Primo Concorso Internazionale di Canto Lirico dedicato alla memoria di Beppe De Tomasi, il grande regista recentemente scomparso. La finalità del Concorso è quella di valorizzare ed individuare giovani talenti lirici. I direttori artistici del concorso saranno Domenico Gatto (Critico Musicale e direttore artistico del Festival “Alziamo il Sipario”) e Renato Bonajuto (Regista e collaboratore di Beppe De Tomasi).

La Giuria sarà presieduta dal noto basso Roberto Scandiuzzi e sarà composta da direttori artistici, casting director e agenti lirici (Cristina Ferrari – direttore artistico Fondazione teatri di Piacenza; Orlin Anastassov – direttore artistico Dionisya Opera Festival di Corfù; Regino Mateo – direttore programmazione del Palacio de Festivales de Cantabria; Cristina Presmanes – Bramson-Saaberck Management; Augusto Lombardini – Mafara Artist Promotion; Elsa Galasio – InArt Management).

Il Concorso si concluderà il 17 dicembre con una serata di Gala presso il teatro “F. Cilea”, durante la quale si esibiranno e saranno premiati i vincitori. Sono previsti tre premi in denaro, un premio della critica, un premio speciale consistente in un concerto da Solista presso il Palacio de Festivales de Cantabria in Santander, capitale della Comunità Autonoma spagnola della Cantabria.

Il premio della critica sarà assegnato da una giuria formata da tre critici operistici di livello internazionale e sarà presieduta da Andrea Merli.

I migliori tra i partecipanti, sia del Concorso che della Master Class, saranno inoltre selezionati per i Ruoli delle Opere che verranno realizzate all’interno delle manifestazioni, “Alziamo il Sipario” e “Mediterraneo Sacro e Profano” dei prossimi anni. Sono in programma gli allestimenti di “Madama Butterfly” (18 Febbraio 2018) e “Il viaggio a Reims” (Autunno 2018).

Maggiori informazioni, il Regolamento e la domanda di iscrizione sono reperibili sul sito web del Comune di Reggio Calabria www.reggiocal.it.

Aggiornamenti sugli eventi disponibili sul profilo facebook del teatro comunale Francesco Cilea.

La scadenza dei termini per presentare la domanda di iscrizione è fissata al 7 dicembre 2017.