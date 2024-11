Reggio, SpazioTeatro inaugura la stagione del Teatro Odeon con ‘Venuti dal mare’

"Gaetano Tramontana e Saverio La Ruina inaugurano la stagione del Teatro Odeon di Reggio Calabria, con il Ragazzi MedFest in chiusura"

Nel rinnovato Teatro Odeon di Reggio Calabria, quest’anno restituito alla città, si aprirà la nuova stagione teatrale con SpazioTeatro e si concluderà l’VIII edizione del Ragazzi MedFest, in un lungo weekend dedicato alla cultura e al territorio.

Un weekend di spettacoli per celebrare la cultura e la condivisione

Giovedì 28 novembre, alle ore 21:00, Gaetano Tramontana porterà in scena “Venuti dal mare”, prodotto da SpazioTeatro. Lo spettacolo, arricchito dal dj set live di Alessio Laganà, narra un momento storico decisivo per Reggio Calabria: la primavera e l’estate del 1981, tra le vicende personali di un adolescente e la prima esposizione dei Bronzi di Riace al Museo Archeologico Nazionale.

Venerdì 29 novembre, alle ore 20:00, sarà la volta di “Racconto Cosmicomico”, ispirato a Le Cosmicomiche di Italo Calvino, con adattamento e interpretazione di Anna Calarco e il soundscape di Giuseppe Costa. Lo spettacolo, parte del Ragazzi MedFest, vedrà la partecipazione speciale di Giovanni Covone, astrofisico e professore presso l’Università Federico II di Napoli. Una narrazione poetica e surreale che esplora il ruolo dell’attore e il senso del fare teatro.

Sabato 30 novembre, alle ore 20:00, il weekend si chiuderà con “Via del Popolo” di Saverio La Ruina, prodotto da Scena Verticale e vincitore dell’ultimo Premio Ubu come miglior nuovo testo italiano. La Ruina porterà sul palco un racconto intimo e universale: duecento metri di strada in una cittadina del Sud, un microcosmo di vita, politica e amore, e una riflessione sul tempo e sulla memoria.

Dichiarazioni e significato della riapertura del Teatro Odeon

«La sinergia con il Teatro Odeon rappresenta una vera dichiarazione d’intenti – ha dichiarato Gaetano Tramontana, direttore artistico del Ragazzi MedFest –. La cultura deve essere il cuore pulsante della vita cittadina. Abbiamo fortemente voluto che il Festival trovasse il suo compimento in uno spazio simbolico, finalmente riaperto, che rappresenta rinascita e condivisione.»

Il direttore artistico dell’Odeon, Roberto Caridi, ha condiviso l’entusiasmo per una programmazione coraggiosa che punta a coinvolgere pubblici diversi, favorendo un dialogo intergenerazionale e facendo del teatro un luogo di aggregazione sociale.

Il Teatro Odeon: cultura e identità ritrovata

Riaperto dopo anni, il Teatro Odeon si propone come un nuovo simbolo culturale per Reggio Calabria, capace di ospitare eventi di grande valore e attrarre un pubblico variegato. La nuova stagione 2024/2025, inaugurata da SpazioTeatro e arricchita dal Ragazzi MedFest, rappresenta un momento di rinascita per la città, con innovazione, riflessione e tradizione al centro della scena.