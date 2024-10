Teatro Primo, i prossimi appuntamenti

DUE(TWO)di Jim Cartwright (versione italiana Serena Zampolli)Regia Massimo MesciulamCon Angela Ciaburri e Davide ManciniProduzione Compagnia Randevù

DUE (Two) racconta una vicenda dalla cornice drammatica nella quale si avvicendano ruoli grotteschi: l’azione si svolge in una sola serata in un pub di provincia. In questo luogo di aspirazioni fallite e vite irrealizzate, mentre si definiscono i rapporti tra i due gestori, che sono una coppia affiatata, ma cristallizzata in un rancore irrisolto; gli avventori del pub entrano ed escono, litigano e si amano, mettono a nudo la propria solitudine e affondano nell’alcol le proprie speranze. L’originale di questa messa in scena è che a sostenere tutti i vari ruoli sono sempre loro due , lui e lei, la coppia proprietaria del pub che, cambiando abiti , modo di parlare, di muoversi ed agire, riescono ad essere, come ha scritto qualcuno, “straordinariamente quattordici diversi personaggi”. Sarà proprio in questo intreccio di vite che i coniugi riusciranno, finalmente, a parlarsi.

Un gran successo di pubblico e critica, RESI ROMEO di Repubblica ha scritto “Davvero bravi, i due attori, nella restituzione spesso comica dei personaggi”. Francesca Camponero ha parlato della regia di “Mesciulam- che- come sempre riesce a dare ai suoi attori quell’imprinting di naturalezza che è un valore aggiunto nella recitazione di oggi. Nessuna caricatura, solo verità, per questo ancora una volta il suo lavoro si dimostra attuale e ben riuscito”.

